قطاع الأزهر بالإسكندرية: أهمية وحدة البناء المعرفى والدعم النفسى للطلاب بالمدارس

أكد الدكتورأحمد شرقاوى رئيس الادارة المركزية لشؤؤن التعليم بقطاع المعاهد الازهرية، على مدى اهمية وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي في تنفيذ الأعمال المتعلقة، بمحور التعليم والتعلم الوارد ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة المجلس القومي للسكان والتنمية، وبين فضيلته أسس بناء الوحدة ومحاورها ومراحلها الواردة ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال شرقاوى، إن التكامل بين الأنشطة المختلفة والمبادرات المتعددة، يعد من قبيل نجاح العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.

جاء دلك خلال لقاء ه مع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضاء وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي بالمنطقة، لتنفيذ خطة تحسين مستوى التلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية، وقد ناقش خلال هذا اللقاء أعمال الوحدة وأنشطتها، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال.

ويذكر أن وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي تستهدف الطلاب الضعاف في حفظ القرآن الكريم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، فضلًا عن تعلم أحكام القرآن الكريم، وتقديم الدعم النفسي الكامل للتلاميذ والطلاب.

كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، مساء اليوم، الاربعاء بمتابعة اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، وكان في استقباله الشيخ عبد الكريم إبراهيم، موفد الجامع الأزهر، والشيخ محمود ماهر، مدير الرواق الأزهري بالإسكندرية

من جانب اخر تفقد الدكتور أحمد شرقاوي، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وكان في استقباله الدكتور بشير عبد الله، المشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بمنطقة الإسكندرية وأمين بيت العائلة المصري؛ حيث استهل فضيلته جولته بلجنتي فتيات سيدي بشر، وبنين أبو العيون التابعتين لإدارة المنتزه، ثم لجنتي بنين وفتيات سموحة، التابعتين لإدارة وسط.

وخلال جولته اطمأن رئيس شؤون التعليم على انتظام سير أعمال الامتحانات، والالتزام بالتعليمات، كما اطمأن على مدى وضوح أسئلة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية، ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية وللمناهج الدراسية المقررة، كما تفقد فضيلته مركز توزيع الأسئلة، ومقار طعون الشهادتين الابتدائية والإعدادية.