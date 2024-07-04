ترقبوا.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء أعمال التصحيح.

وتواصل كنترولات الدبلومات الفنية 2024 تصحيح كراسات الإجابة ومراجعة ورصد الدرجات والجمع لتجهيز النتيجة للاعتماد.

ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وتحديد الأوائل بشكل نهائي للاعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية انتهت يوم الخميس الماضي، جارى أعمال التقدير حاليا.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أنه فور انتهاء اللجان من عملها يتم تجميع النتيجة ومراجعتها للإعداد لاعتمادها.

لمعرفة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فور ظهورها على الرابط الرسمي للتعليم الفني (اضغط هنا).

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية يوم السبت، الموافق 8 يونيو 2024، في جميع أنواع مدارس التعليم الفني.

وتوقفت أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 يوم الخميس، الموافق 8 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تلقي شكاوى خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تسير بشكل منتظم دون أي معوقات أو عراقيل.

وأدى 766 ألفًا و925 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

وبلغت عدد المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمختلف أنواعها وألف و220 مادة امتحانية

