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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

المتحدث الشرطة الإسرائيلية يحذر من هجمات ويطالب المواطنين بحمل السلاح بالشوارع

المتحدث باسم الشرطة
المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي

عملية كرميئيل.. توقع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، اليوم (الأربعاء)، المزيد من الهجمات، داعيا المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة، وذلك بعد عملية الطعن في كرميئيل.

وأضاف لوسائل عبرية، أنه تم إلقاء القبض على افراد عائلة منفذ الطعن، قائلا: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك."

 

وطالب ليفي المواطنين الذين يملكون سلاحا مرخصا ويتمتعون بالمهارة، أن يخرجوا بالسلاح معهم في كل مكان وإلى الأسواق التجارية، والحذر بعد كرميئيل.

 

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