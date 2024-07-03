المتحدث الشرطة الإسرائيلية يحذر من هجمات ويطالب المواطنين بحمل السلاح بالشوارع

عملية كرميئيل.. توقع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، اليوم (الأربعاء)، المزيد من الهجمات، داعيا المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة، وذلك بعد عملية الطعن في كرميئيل.

وأضاف لوسائل عبرية، أنه تم إلقاء القبض على افراد عائلة منفذ الطعن، قائلا: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك."

وطالب ليفي المواطنين الذين يملكون سلاحا مرخصا ويتمتعون بالمهارة، أن يخرجوا بالسلاح معهم في كل مكان وإلى الأسواق التجارية، والحذر بعد كرميئيل.