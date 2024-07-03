أول رسالة من وزير التربية والتعليم الجديد من الديوان

قدم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول رسالة له بعد اداء مهامه من ديوان عام الوزارة.

وفي أول أيام مباشرة مهامه من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب تأدية اليمين الدستورية، وجه وزير التربية والتعليم الجديد رسالة شكر وتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.

تضمنت الرسالة الأعلان عن أهم ملامح رؤيته حول استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم وحشد كافة الجهود للتغلب على التحديات.

نص رسالة وزير التربية والتعليم الجديد

وفيما يلي نص الرسالة:

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي على ما بذله من جهود عظيمة على مدار سنوات طويلة دفع خلالها بعصارة خبراته وبمنتهى الإخلاص والأمانة لتطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية وحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في شتى جوانب المنظومة..وأتعهد باستكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على وضع ملف التعليم في ظل الجمهورية الجديدة على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره أساس بناء الإنسان المصري.

كما أتعهد بالدفع برؤية جديدة لمواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم ووضع أطر أكثر فعالية، ترتكز أهم محاورها على التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية.

نبذة عن وزير التربية والتعليم الجديد

وأدى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة.

ولد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في القاهرة 20 يونيو 1972، وسافر في سن الـثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

وحصل وزير التربية والتعليم الجديد على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012، والدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

وشغل وزير التربية والتعليم الجديد منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم، وتولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.

وشغل وزير التربية والتعليم الجديد العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.