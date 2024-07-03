الاتحاد السعودي يتفق مع المدافع البلجيكي ارثر ثيات

توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق شبه نهائي من النجم الدولي البلجيكي ارثر ثيات لاعب فريق رين الفرنسي لضمه لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادرة أن المدافع البلجيكي صاحب الـ 24 عامًا والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أصبح قريبًا من التوقيع لنادي الاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود العقود بين الطرفين.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 20 مليون يورو ونجح في خطف الأنظار بالمستوى الجيد الذي قدمه بقميص منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 "، المقامة في ألمانيا.

وشارك ارثر ثيات في بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه رين الفرنسي، كما تواجد أساسيا مع منتخب بلاده فـ يورو2024.