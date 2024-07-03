عاجل
حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال حماس: أجرينا اتصالات مع الوسطاء للتوصل لاتفاق يضع حداً  للعدوان
الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الاتحاد السعودي يتفق مع المدافع البلجيكي ارثر ثيات

ارثر ثيات لاعب فريق
ارثر ثيات لاعب فريق رين الفرنسي

توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق شبه نهائي من النجم الدولي البلجيكي ارثر ثيات لاعب فريق رين الفرنسي لضمه لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

txt

الفارو موراتا يتلقي عرضين من الدوري السعودي

txt

مهاجم ريال مدريد يرفض أموال الدوري السعودي

وأكدت المصادرة أن المدافع البلجيكي صاحب الـ 24 عامًا والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أصبح قريبًا من التوقيع لنادي الاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود العقود بين الطرفين.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 20 مليون يورو ونجح في خطف الأنظار بالمستوى الجيد الذي قدمه بقميص منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 "، المقامة في ألمانيا.

وشارك ارثر ثيات في بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه رين الفرنسي، كما تواجد أساسيا مع منتخب بلاده فـ يورو2024.

الجريدة الورقية