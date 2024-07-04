تفاصيل المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية بالمنصورة

تنظمه نقابة العلميين ويستمر ثلاثة أيام

نظمت نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين، فعاليات المؤتمر العلمي للتحاليل الطبية في نسخته الأولى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث شهد افتتاح الملتقى، اليوم الأربعاء، العديد من الموضوعات الخاصة بمستجدات التحاليل الطبية وتطوراتها والنظرة المستقبلية لها، من خلال العديد من المحاضرات العلمية.

حضر المؤتمر أ.د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة و أ.د. أسامة العيان عميد كلية العلوم جامعة المنصورة و أ.د. إبراهيم الشربيني رئيس قسم النانوتكنولوجي بجامعة زويل، وبمشاركة أكثر من 300 من المهتمين بمجال التحاليل الطبية، من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة في العديد من الجامعات.

الجلسة الافتتاحية

وأوضح الدكتور أحمد عبيه، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تناولت العديد من الموضوعات في مجال التحاليل الطبية والعلوم، التي تخدمها مثل النانوتكنولوجي وحاضر في الجلسه الافتتاحية، أ.د أموره أبو النجا رئيس قسم علم الحيوان السابق بعلوم المنصورة، وأ.د محمد لبيب الأستاذ بعلوم طنطا و أ.د الشحات طوسون الأستاذ بعلوم دمياط، حيث أدار الجلسات أ.د جمال شبل الأستاذ بعلوم عين شمس.

وقال عبيه، إن مهنة التحاليل الطبية حق أصيل للعلميين خريجي كلية العلوم، حيث أن 88% من العاملين بمجال التحاليل الطبية هم أبناء نقابة العلميين، والمؤتمر جاء بمشاركة 300 من المهتمين بمجال التحاليل الطبية من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

ورش عمل

وأضاف الدكتور فادي وجيه أمين النقابة، أنه توجد ورش عمل على هامش المؤتمر لمدة يومين يحاضر فيها نخبة من أكفأ المتخصصين في مجال التحاليل الطبية ومنهم الدكتور خالد شهبه والدكتور وائل مرتضى والدكتور شيماء حمدي والدكتور نانيس البلتاجي والدكتور أمل فرج والدكتور خلود هاني.

وتابع الدكتور أحمد جبريل عضو مجلس النقابة، أن الإعداد للمؤتمر استغرق أكثر من شهرين لكي يخرج بهذا الشكل النموذجي الرائع والذي جعل كل الحاضرين، يشيدون به سواء أساتذة أوخريجين أوطلاب أوممارسي مهنة التحاليل الطبية.

أنشطة وفعاليات

وصرح الدكتور إسلام سراج عضو المجلس، أن لنقابة العلميين بالدقهلية العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية سواء كانت دورات أو مؤتمرات أو ملتقيات والتي من خلالها تمارس النقابة دورها العلمي وتقدم أقصى استفادة ممكنة لأعضائها.

د. أحمد عبيه يلقي كلمته