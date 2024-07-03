حبس البلوجر روكي أحمد 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس البلوجر رقية أحمد المعروفة باسم روكي أحمد؛ لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونفت البلوجر روكي أحمد، التهم الموجهة لها أمام جهات التحقيق، وهي أنها متهمة بتسهيل الدعارة، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتعدى على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت البلوجر روكي أحمد إنها تعمل عارضة أزياء، بالإضافة إلى عمل إعلانات للمنتجات البشرة والأزياء على صفحتها وتقوم بعمل بث لتعليم الفتيات كيف تهتم بأنفسهن والعناية ببشرتهن.

وأضافت البلوجر روكي أحمد أمام جهات التحقيق: أنا عايزة أروح لـ أمي عشان عيانة وبتموت.

وفي وقت سابق، وجهت جهات التحقيق للبلوجر رقية أحمد الصافي، البالغة من العمر 30 سنة، والمشهورة بـ البلوجر روكي أحمد المقبوض عليها أمس، 5 تهم متعلقة بالمحتوى المقدم منها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والتهم الموجهة للبلوجر روكي أحمد هي: التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتحريض على الفسق والفجور، والتأثير السلبي على بعض الشباب.