اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الفريق أحمد خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

"زكي" مساعدًا للرئيس وعسكر والسعيد وعبدالنبي مستشارين.. ومروان ممديرًا لمكتب رئيس الجمهورية

د. مصطفى مدبولي في أول تصريحات بعد حلف اليمين: ملتزمون بتطوير شامل للسياسات والأداء الاقتصادي والخدمات

البورصة تحتفل بعودة وزارة الاستثمار

الأسهم تربح 7,5 مليار جنيه وسط توقعات بمواصلة موجة الصعود

تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين

الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية

تكليفات الرئيس للحكومة والمحافظين: تطوير شامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع تطلعات وتحديات المرحلة المقبلة

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

الأولوية للتخفيف عن المواطنين تحقيق طفرة ملموسة في الخدمات