مهندس يدهس موظفا في السفارة الروسية.. تفاصيل

دهست سيارة مسرعة، موظفا بالسفارة الروسية، أمام مجلس الدولة بمنطقة الدقي وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة إصابات.

التحقيقات التي أجرتها نيابة الدقي كشفت ملابسات الواقعة، حيث تبين أنه في أثناء عبور موظف يحمل الجنسية الروسية، يعمل موظفا ثالثا بالسفارة الروسية، للطريق؛ للوصول إلى مقر السفارة اصطدمت به سيارة أمام مجلس الدولة وتوقف قائدها لإنقاذه.

وأضافت التحقيقات أن قائد السيارة، مهندس، وقال إنه فوجئ بشاب أمامه، ولم يتمكن من تفاديه فاصطدم به.

ونقل الموظف المصاب إلى المستشفى، وتبين إصابته بكسور مضاعفة، امتد أحدها للقفص الصدري، وخضع لجراحة عاجلة أدت لاستقرار حالته.

وأخطرت النيابة، السفارة الروسية بالحادث، وخضع المهندس للتحقيق، حيث قررت النيابة عرضه على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات له، وقررت حجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.