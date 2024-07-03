من هو هاني فرحات بعد اتهامات طليقته المسيئة؟.. حكاية زواجه من أنغام وسر علاقته بتركي الشيخ

تصدر اسم المايسترو هاني فرحات تريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أزمته الأخيرة مع طليقته الفنانة المعتزلة مي فخري، وذلك بعد انتشار ادعاءاتها ضده على نطاق واسع والتي كشفت خلالها لأول مرة عن ملابسات خفية وراء انفصالهما، فضلًا عن قصة مستحقاتها المالية التي لم تحصل عليها حتى الآن.

من هو هاني فرحات؟

وبعد زيادة معدلات البحث عن اسم المايسترو هاني فرحات، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية فيما يلي أبرز المعلومات عن حياته الشخصية ومشواره الفني.

هاني فرحات

الموسيقار هاني فرحات.

من مواليد 13 أغسطس 1971

درس الموسيقى فى معهد الكونسرفتوار بالقاهرة.

هاني فرحات

واحد من أهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي الذي تعاون كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

قدم العديد من الحفلات الضخمة التي جمعت معظم نجوم وفنانين الوطن العربي.

حصل على الجنسية السعودية خلال ليلة "نجمات العرب" بأمر من المستشار تركي آل الشيخ.

هاني فرحات وتركي الشيخ

هاني فرحات

حصل على العضوية الفخرية من الجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو".

تولى إدارة الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.

شارك في عدد كبير من الحفلات بالسعودية، تحديدًا في موسم الرياض.

هاني فرحات وأنغام

قاد أوركسترا "تريو نايت" في حفل رأس السنة 2023، وشارك في حفل توزيع الجوائز الكبير joy awards في الرياض.

قاد حفل "صوت الأرض" للنجم السعودي الراحل طلال مداح، وأوركسترا "رسالة سلام" من السعودية للعالم.

قاد أوركسترا "باريس" السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

هاني فرحات

وزع عدد كبير من الأغنيات لكبار النجوم، على رأسهم الهضبة عمرو دياب ومن بين هذه الأغاني: "قالي الوداع، وألبوم علم قلبي".

وزع أيضًا أغاني عدة للمطربة أنغام، أبرزهم "قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، وطول ما أنت بعيد، وآخرهم عن فرح غايب".

هاني فرحات وأنغام

وزع أشهر أغاني لكل من إليسا، وسميرة سعيد، وراغب علامة، وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة، وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

آخر أعمال الموسيقار هاني فرحات أغنية "قول حاضر" للنجمة أنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" للمطربة شيرين عبدالوهاب.

هاني فرحات

حكاية زواج هاني فرحات من أنغام

طاردته الكثير من الشائعات التي زعمت ارتباطه وزواجه من المطربة أنغام نظرًا لظهورهما المتكرر معًا بحكم التعاون الدائم بينهما في الأغاني والحفلات، بالإضافة إلى اللقطات واللحظات العفوية التي تجمعهما دائمًا أمام الجمهور، الأمر الذي نفاه كلا الطرفين.

هاني فرحات وأنغام

هاني فرحات وأنغام

زواج هاني فرحات ومي فخري

تزوج من مي فخري منذ ثلاثة أعوام بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، ولكنهما انفصلا خلال الفترة الماضية.

خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة

وأعلن المايسترو هاني فرحات خطوبته على دنيا جمعة، المديرة التنفيذية لمهرجان الموسيقى العربية، والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي في 15 مارس 2024

أقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية بسيطة، بحضور أسرة العروسين وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء، كما حرص تركي آل الشيخ على تهنئته حيث نشر مجموعة صور من كواليس حفل الخطوبة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "مبروك حبيبي .. المايسترو الكبير هاني فرحات وربنا يوفقك".

هاني فرحات وخطيبته الجديدة

خطوبة هاني فرحات

تفاصيل أزمة هاني فرحات وطليقته مي فخري من الزواج إلى الطلاق

وكانت أزمة المايسترو هاني فرحات وطليقته الفنانة مي فخري قد عادت لتتصدر التريندات مجددًا، بعدما أصدر ممثله القانوني بيانًا صحفيًا عاجلًا بمستندات موثوقة، للرد على إدعاءاتها الأخيرة التي صرحت بها خلال لقائها التليفزيوني الأخير حول ملابسات انفصالهما، ومستحقاتها المالية التي لم تحصل عليها حتى الآن.

أشار محامي هاني فرحات خلال البيان إلى سبب صمت موكله ورفضه الرد على ادعاءات طليقته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إنه كان يرغب في الحفاظ على سمعة وأعراض أطراف الأزمة، ولكن مع استمرار تلفيق الأكاذيب والادعاءات اضطر إلى توضيح الحقائق بالمستندات، حتي يوضح للجمهور والرأي العام الحقيقة كاملة.

هاني فرحات ومي فخري

هاني فرحات يخرج عن صمته بالمستندات بعد ادعاءات طليقته مي فخري

وجاء البيان كالآتي: "حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الإدعاء كذبا وافتراءا عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه خاصة انه يحظى باحترام كل فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني ويركز في عمله ولم يكن يوما طرفا في أي مشكلة ويحظى بحب واحترام الجميع".

وأضاف البيان: "أولا: ادعت طليقة مؤكلي أنه طلقها دون علمها وأنه كان يعيش معها، وأنها فوجئت بالطلاق عندما أخطرها المأذون، وهذا منافيا للحقيقة، حيث إن الطلاق تم باتفاق الطرفين بعد استحالة العشرة، وقد قام بتطليقها غيابيا لأنه ليس لديه مانع في منحها كافة حقوقها الشرعية المترتبة علي الطلاق كاملة".

وتابع البيان: "ثانيا: ادعت أنه امتنع عن منحها حقوقها بعد الطلاق وانه هرب للتنصل من تسليمها حقوقها وهو ما اضطرها للجوء إلي القضاء، وهذا مردود عليه بأنها استلمت بشخصها مؤخر الصداق المدون بوثيقة الزواج وقيمته (150000 ألف جنيه ...مائة وخمسون ألف جنيه) بتاريخ 24/4/2024 بموجب إنذار العرض 1242 وقبل لجوئها للقضاء".

وأردف: "ثالثا: تم التواصل معها بعد استلامها مؤخرالصداق لتسليمها المتعة، إلا أنها رفضت وأفصحت عن رغبتها في التشهير بمؤكلي، وهذا تحقق بعد ظهورها في بعض وسائل الإعلام، إقامتها دعوى للمطالبة بنفقة العدة والمتعة بتاريخ 10/6/2024، أي بعد استلامها مؤخر الصداق بما يزيد عن شهر ونصف الشهر".

واختتم البيان: "رابعا: مؤكلي لم ينجب منها أي أطفال ... وخامسا: كل ما تحدثت به في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة، تم التوجه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به، لأننا لا نرغب إلا في إظهار الحقائق بالمستندات".

مي فخري تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها وطلاقها من هاني فرحات

وكانت مي فخري قد كشفت مؤخرًا لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من الموسيقار هاني فرحات، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده للحصول على مستحقاتها، مشيرة إلى إنها تعرضت لصدمة نفسية، وتتعافى منها حاليًا مع "مدرب حياة" متخصص لكي تستطع تخطي أزمة الإنفصال".

مي فخري

وقالت مي فخري: "الطلاق حدث بشكل مفاجئ، ولم تكن هناك مشاجرات سابقة بيننا تستحق الإنفصال، هو طلقني غيابيا، ولم يخبرني بنفسه، وعلمت بالخبر من المأذون الشرعي بمكالمة هاتفية"متابعة: "أُصاب بنوبات وكوابيس أثناء النوم منذ علمي بطلاقي بشكل مفاجئ".

سر إخفاء هاني فرحات ومي فخري خبر زواجهما رسميًا

وأردفت مي: "تزوجنا لعامين ونصف، والزواج كان معلنًا بين المقربين، لكنني لم أعلنه بين الجمهور أو وسائل الإعلام، لأنني منذ اعتزال الفن والتمثيل لم أشارك أي منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا السبب لم أعلن الزواج للجميع".

مي فخري

كما شددت مي فخري على إن كل ما تطالب به الموسيقار هاني فرحات، حقوقها الشرعية كافة، سواء نفقة متعة أو عدة، بالإضافة إلى متعلقاتها الشخصية الموجودة بمنزلهما في الرياض؛ حيث تضع بها جميع ما تملك، فهي فقط تريد الحصول على حقوقها، كل منهما يسلك طريقه بمفرده.