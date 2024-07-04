إنتشال جثة طالب من مياه نهر النيل في المنيا

تمكن رجال شرطة الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من إنتشال جثة طالب ازهرى في نهاية العقد الأول من عمره، من مياه نهر النيل، ناحية عزبة بشرى بمركز سمالوط شرق.

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارًا من اللواء أحمد الحيني مساعدة للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بتمكن الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب يدعى " اسلام محى الدين " 19 سنة طالب بالأزهر، ومقيم بعزبة بشرى، من مياه نهر النيل، اثناء اللهو والإستجمام هروبًا من موجة الطقس الحار.

وعلى الفور انتقل لمحل الواقعة ، العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد يحى شاهين رئيس مباحث سمالوط شرق ومعاونيه، وبإشراف المقدم محمد عليوه مفتش مباحث المركز، باجراء التحريات الأولية ، بالمعاينة والفحص، اتضح ان الشاب كان يلهو نظرا لإرتفاع موجة الحرارة اثناء الإستحمام في مياه نهر النيل، ولا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتم تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي، و اثبت فى تقريره ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .