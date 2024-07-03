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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بالتشكيل الجديد للحكومة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وبرلمانا وشعبا بالتشكيل الجديد للحكومة، والتي تضم نخبة من الكفاءات والكوادر المتميزة.


وأعرب "العسومي"، في بيان اليوم الأربعاء، عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكافة المجالات وعلى كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي، الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة اختياره رئيسا لوزراء مصر، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والرخاء والازدهار.

 

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