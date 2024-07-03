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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الصفدي ونظيره الأمريكي يُناقشان سبل وقف الحرب على غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة.

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جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الأردنية، أن الوزيرين ناقشا "الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى المفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل إتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة".

 

وذكر البيان أن الوزيرين تطرقا إلى "الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وشددا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري، وضمان توزيعها في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق ذلك".

 

ونقل البيان عن الصفدي تأكيده "ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، تكون القدس المحتلة عاصمتها، على حدود يونيو/حزيران 1967؛ لتعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، وذلك بناءً على حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

 

وتتواصل الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لليوم الـ 271 على التوالي، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مُكثف طال مناطق متفرقة في القطاع المحاصر؛ لا سيما مدينة غزة ورفح وخانيونس.

 

 

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