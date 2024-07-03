جيفرسون إينكادا رجل مباراة الزمالك وفاركو

حصد جيفرسون إينكادا لاعب فريق فاركو جائزة رجل مباراة ناديه أمام الزمالك ، التي أقيمت منذ قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، مواجهة الزمالك وفاركو ، التي أقيممت مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في الترتيب التاسع ، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 في الترتيب الخامس عشر.