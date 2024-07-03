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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جيفرسون إينكادا رجل مباراة الزمالك وفاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد جيفرسون إينكادا لاعب فريق فاركو جائزة  رجل مباراة ناديه أمام الزمالك ، التي أقيمت منذ قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 

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تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك عقب التعادل مع فاركو


حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، مواجهة الزمالك وفاركو ، التي أقيممت مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
وسجل من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في الترتيب التاسع ، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 في الترتيب الخامس عشر.

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