عاجل.. حركة حماس تصدر بيانا بشأن عملية الطعن في مستوطنة كرمئيل

قالت حركة حماس، إن عملية الطعن في الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والمقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحماية حقوقه .

وأعلنت حماس في بيانه عبر حسابها: أن عملية الطعن الفدائية التي نفذها أحد أبطال شعبنا من الداخل المحتل ضد جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة "كرمئيل" في الجليل شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم؛ هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان الدموي على شعبنا في غزة والضفة.

وأكدت حماس: أن عمليات المقاومة الباسلة، التي أثخنت في الاحتلال في طولكرم وجنين والداخل المحتل، وأذلت جيشه في غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية؛ هي السبيل للرد على هذا الاحتلال المجرم، والدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني المشروع في تحرير أرضه واستعادة مقدساته وتقرير مصيره.

ودعت حماس أبناء شعباها، إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو المجرم ومستوطنيه الإرهابيين في كل مكان، ومواصلة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا.