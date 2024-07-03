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الأربعاء 03/يوليو/2024 - 09:12 م 7/3/2024 9:12:43 PM

أخيرًا وبعد شهر كامل من تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تم أمس إعلان أسماء وزراء الحكومة..

ثلاثون يومًا كاملة احتاج إليها رئيس الوزراء لاختيار وزراء حكومته الجديدة، رغم أنه على رأس الحكومة منذ أكثر من 6 سنوات، وهى فترة كافية لتجعله يعرف قيمة وقدر كل رجل وامرأة فى بر وبحر مصر، ولكن يبدو أنه حتى الآن لا يعرف أشياء كثيرة عن مصر وعن المصريين، ولهذا احتاج إلى أكثر من شهر ليشكِّل الحكومة الجديدة..

وأتصور أن على الدكتور مدبولى أن يصارح المصريين بالأسباب الكاملة لتأخر التعديل الوزاري، وعليه أيضًا أن يقول للمصريين أسباب استبعاد المستبعدين من الوزراء، وأسباب اختيار الوزراء الجدد.. فمن حق كل مصرى أن يعرف لماذا جاء مَنْ جاء، ولماذا رحل مَنْ رحل.

< من حق كل مصرى أن يعرف لما تم تغيير الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى عز امتحانات الثانوية العامة؟.. ما الذى فعله الرجل لكى يخرج من الوزارة؟ .. او ما الذى لم يفعله ليغادر منصبه الوزاري؟

< من حق كل مصرى أن يعرف لماذا رفض الدكتور مدبولى اعتذار الدكتور شاكر المرقبى عن الاستمرار فى منصبه، مرتين رغم أن اعتذاره كان لظروف صحية؟.. وكيف كان الدكتور «المرقبى» يقود وزارة مهمة كوزارة الكهرباء وهو يعانى صحيا؟ .. ولماذا قبل رئيس الحكومة اعتذاره هذه المرة؟

< على رئيس الوزراء أن يقول للمصريين لماذا لم يخفض عدد الوزراء فى حكومته الجديدة ؟.. فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تزيد مساحتها على مساحة مصر حوالى 10 مرات، ويزيد عدد سكانها على سكان مصر أكثر من 3 مرات وتزيد ميزانيتها على ميزانية مصر بأكثر من 15 مرة ليس بها سوى 15 وزيرا.. فلماذا يكون فى مصر 30 حقيبة وزارية؟.. لماذا؟

< من حق كل مصرى أن يقول له الدكتور مدبولى لماذا اختار خبيرا مصرفيا كبيرا ليكون وزيرا للزراعة؟.. ولماذا اختار مسئولا كان ناجحا جدا فى هيئة البريد ليكون وزيرا للتموين؟ ثم ما علاقة التموين بالبريد أساسا؟.. سيقول قائل إن الدكتور على مصيلحى وزير التموين السابق كان أيضا رئيسا لهيئة البريد قبل أن يكون وزيرا للتموين، وهذا صحيح، ولكن إلى متى ستظل هيئة البريد المورد الأوحد لوزراء التموين؟

< من حق كل مصرى أن يسأل رئيس الوزراء هل ضم الصناعة لوزارة النقل قرار صائب أم كان الافضل أن يتم ضم الصناعة إلى الاستثمار؟

< لا أنكر أن بعض اختيارات الدكتور مدبولى لاقت ارتياحا لدى الكثيرين، فالدكتور أسامة الأزهرى الرجل المستنير والوطنى المخلص يستحق أن يكون وزيرا للأوقاف، وكذلك السفير بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد الرجل الهادى صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة يتوقع الكثيرون أن يحقق نجاحا كبيرا فى ميدان عمله، والدكتورة منال عوض ميخائيل التى حققت نجاحا كبيرا كمحافظ لدمياط، يتوفع لها الكثيرون تحقيق نجاح فى المحليات وكذلك وزيرة التضامن الجديدة مايا مرسى صاحبة الخبرة الكبيرة والمعايشة الواسعة مع قضايا وهموم المرأة المصرية لسنوات طوال.

< على الدكتور مدبولى أن يزيل تخوف المصريين من تولى رجل أعمال فى قطاع التعليم لمقاليد وزارة التربية والتعليم

< من كل قلبى أتمنى النجاح والتوفيق لكل وزير وكل مسئول مصرى.. ولكن من حق المصريين أن يعرفوا كل شيء عن أسس اختيار وزراء الحكومة الجديدة، وأن يعرف ما الذى ستقدمه الحكومة خلال 3 شهور من الآن..