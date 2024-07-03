الأربعاء 03/يوليو/2024 - 09:11 م 7/3/2024 9:11:43 PM

ليس من باب التمنى أن نرى، أو نتصور أن إسرائيل تنزلق نحو منحدر النهايات التاريخية. هذا النبت الشيطانى الذى أعلن عن نفسه عام 1947، ولم يكمل عقده الثامن بعد، يتآكل من الداخل لأن دولة الشتات اليهودى التى تآمرت بريطانيا وكل الغرب على زرعها فى فلسطين لم ولن تنضج مكوناتها بعد.. مجتمع مقسم ما بين يهود غربيين ويهود شرقيين ويهود حريديم لا يجندون، وآخرين يجندون ليموتوا فى سبيل إله غير المجندين.. فى المقابل تعرض الفلسطينيون للتهجير والنزوح خلال العقود الثمانية الماضية، وخرج من خرج وبقى من بقى.. وبرغم أن الشتات أصبح فلسطينيًا بامتياز، إلا أن الارتباط التاريخى بالأرض وبمعنى الوطن ظل أقوى ألف مرة من الحالة التى عليها اليهود الذين أتوا من كل شتات الأرض ليستقروا فى وطن مصنوع ومسروق بقرار بريطانى أمريكى..

امتلكت إسرائيل قوة السلاح، ولكنها لم تتمكن من يقين الحياة وظلت مشروع لصوص وليس كيان دولة.. وإذا كان قادة إسرائيل قد جمعت بينهم روح وثقافة العصابة، فإن بنيامين نتنياهو يعد أقذر هؤلاء القادة على الإطلاق من حيث الفجاجة ومعاداة الإنسانية فى أبسط صورها.. نتنياهو مجرم حرب بامتياز، وقد تصدر الجنائية الدولية قرارًا بوجوب اعتقاله هو وآخرين من عصبجية إسرائيل.. فى يوم 7 أكتوبر 2023 لم يكن طوفان الأقصى مجرد هجوم مباغت على الكيان الصهيونى، ولكن المغزى الأكبر لهذا اليوم العظيم أنه كان إعلانًا صريحًا بتعرية إسرائيل، وبداية أولى للعد التنازلى للكيان الصهيونى السرطانى الخبيث.. لا بد أن نتوقف أمام تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان العسكرى السابق بينى غانتس، اللذين حذرا علنًا من أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى كارثة. داخل الإدارة الأمريكية هناك شبه يقين غير معلن بأن نتنياهو لاعب متطرف، وقد قوض المصالح الرئيسية للولايات المتحدة و«للحلفاء» العرب، وأصبح بمثابة هدية أعياد النيروز لإيران.

ظل نتنياهو يقنع أمريكا ويضغط على أعصاب البيت الأبيض للقيام بعمل عسكرى ما ضد إيران لتعطيل وتدمير طموحها النووى، ولكن المفاجأة أن إيران لا يمكن إنكار حضورها القوى فى زلزلة إسرائيل من الداخل بصور مختلفة، وأحد تجلياتها ترتبط بشكل أو آخر بطوفان الأقصى الذى زعزع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023– وأجبر عشرات الآلاف من الإسرائيليين على النزوح بعيدًا عن حدود إسرائيل الغربية والشمالية، وأوقع الكيان الصهيونى فى عزلة عالمية. إسرائيل تسقط تاريخيًا فى حين أصبحت إيران قريبة جدًا من العتبة النووية، وأكثر اندماجًا فى المحيط الإقليمى والدولى مقابل إسرائيل كيان منبوذ إقليميًا ودوليًا.