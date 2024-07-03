وزير الثقافة الجديد: بناء الانسان أولويتنا.. وسنستعين بالفنانين والأدباء.. فيديو

قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إن الوزارة يقع على عاتقها مهام كثيرة خلال الفترة المقبلة، وننتظر القيام بدعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية.

وأضاف وزير الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق كامل مع الوزارات لتحقيق نهضة ثقافية على مستوى الأصعدة.

وتابع الدكتور أحمد هنو: «شغل الثقافة بحاجة إلى حلول غير نمطية، لأن الإبداعية تغلب على عناصر الثقافة، وسنشهد في الفترة القادمة؛ تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية»

وأردف وزير الثقافة، أن بناء الانسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة ابتداء من أول يوم عمل، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأدباء والخبراء والمفكرين والفنانين في جميع المجالات، مختتمًا: «نحن لسنا قوى ناعمة بل قوى قوية جدًا قادرة على التأسيس».

السيرة الذاتيـــة للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

ولد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997. وحصل على الدكتوراة في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".

ويُعد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، من مؤسسي "جامعة الجلالة الأهلية"، وشغل فيها عددًا من المناصب، منها: "نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، عميد كلية الفنون والتصميم عام 2021"، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2019.

كما انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة النيل الدُولية، كلية الفنون الجميلة بجامعتي المنيا والمنصورة".

وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، وجمعية محبي الفنون الجميلة.

حصل هنو، على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: "جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة عام 2014، جائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدُولي لأفلام التحريك عام "2020.

كما حصل على: "جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الإفريقية عام 2020، تكريم جامعة حلوان للتميز العام "2021.

تولى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة -التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة-، عام 2022.

واختير لعضوية عدد من اللجان، منها: "لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب -بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2021-، اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020 و2021، اللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، لجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية عام 2018، لجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة -التابعة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري-، اللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي".