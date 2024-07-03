حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه بكلمات مؤثرة.. هفضل فاكرك يا حبيبى

شارك الفنان حسن الرداد مجموعة من الصور التي تجمعه مع شقيقه الراحل “فادي” عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام وذلك إحياء لذكرى وفاته الـ 21 .

وعلق الرداد على الصور قائلا: "الذكرى الـ ٢١ لوفاة أخويا وحبيبي فادي الرداد اللي مهما اتكلمت عنه وعن آدبه وأخلاقه وقربه من ربنا مش هديه حقه".

وتابع :"كان توأم روحي، كان الأخ والأب والإبن ورفيق رحلة الحياة من الطفولة حتى الشباب لكن للأسف هذه الرحلة الجميلة لم تكتمل و انتهت في بداية مرحلة الشباب لكنها إرادة ربنا سبحانه وتعالى".

وأردف قائلا :"مهما فاتت السنين لم تغيب عني لحظة واحدة دايما شايفك قدامي وعايش على ذكرياتنا الجميلة وسامع صوتك وفاكر خفة دمك و ضحكتك الصافية اللي طالعه من القلب".

وأنهى منشوره قائلا:"هفضل فاكرك يا حبيبى لآخر يوم في عمري لغاية ما أشوفك تاني في الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد".

آخر أعمال حسن الرداد

وكان آخر أعمال حسن الرداد هو فيلم "بلوموندو" وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا، ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وأيضًا يقدم الرداد برنامج "الليلة دوب"، الذى أنطلقت أولى حلقاته خلال الأيام الماضية، ويعد النسخة المصرية من برنامج "That's My Jam" والذي قام بتقديمه المذيع الأمريكي جيمي فالون، يأتي في يوم الأربعاء من كل إسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً على كلًا من قناتي Mbc1 وMbc العراق، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.