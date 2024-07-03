السيرة الذاتية للدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية

ولد الدكتور محمود عيسي 15/3/1980، في قرية كفر العرب ، إحدى قرى مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، من القيادات الشابة وهو صاحب فكر وأداء متميز ونشاط وله بصمات كبرى في المناصب التي عمل بها

حاصل على درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة طنطا عام 2024 عن رسالة بعنوان المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري، ماجستير في القانون من جامعة طنطا 2011، ليسانس الحقوق من جامعة طنطا 2000.

وعمل عيسى رئيسا لمركز ومدينة طنطا منذ تاريخ 30/11/2023 ،وحقق المركز خلال فترة تولية عدد من الإنجازات، فحصل عيسى تقديرا لجهوده في المركز على شهادة تقدير من محافظ الغربية (لنجاح المركز في انشاء مراكز تكنولوجية بالقرى الام وربطها بالمركز التكنولوجي الرئيسي بالمدينة ، لمساهمته الفعالة في حصول قرية منيل الهوشات على لقب قرية بلا أمية ،تنفيذ تجارب رائدة في التنمية المحلية مثل تطوير وتجميل مداخل القرى وحديقة الطفل وسيارات الطعام بمنطقة الاستاد).

كما عمل محمود عيسى رئيسا لحي ثان طنطا منذ 10/6/2019 حتى 30/11/2023، حقق الحي خلال هذه الفترة نجاحات على مستوى الجمهورية ابرزها(حصول المركز التكنولوجي على شهادة الايزو ، جائزة التميز الحكومي 2023، جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الاحياء، جائزة مصر للتميز الحكومي 2022 فئة الاحياء ضمن افضل 5 احياء، سفير الغربية بمشروع "حي اخضر ذكى " في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية).

وبدء عيسى رحلته الوظيفية بالمحليات بالخدمات الجماهرية وبعدها باحثا قانونيا بالإدارة القانونية بحي اول طنطا وبعد ذلك مدير المركز التكنولوجي بكفر الزيات ثم رئيس لجنة تطوير الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعقبها نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ثم نائب رئيس حي ثان طنطا و رئيس حي ثان طنطا رئيس مركز ومدينة طنطا ويعتبر من أنشط العاملين بالوحدات المحلية ومجالس المدن الذين تدرجوا في المناصب القيادية لكفاءته وأفكاره الداعمة للتطوير والنهوض بالعمل المحلي، وخدمة المواطنين.

وحصل الدكتور محمود عيسى على العديد من الدورات في الاكاديمية الوطنية للتدريب والتنمية المحلية و أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

كما تم تكريم عيسى من المحافظين السابقين لتفانيه وإخلاصه في العمل وإيجاد حلول مبتكره للازمات ، كما حصل على تكريمات من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الدفاع و كلية الحقوق جامعة طنطا