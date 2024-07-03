ركين سعد تنطلق في تصوير فيلمها الجديد "بومة"

انطلقت الفنانة ركين سعد في تصوير فيلم الإثارة والجريمة العربي بعنوان "بومة"، للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ركين سعد



تفاصيل شخصية ركين سعد في فيلم "بومة"

وتجسد الفنانة ركين سعد الشخصية الرئيسية، عضوة العصابة لفيلم "بومة"، وحصلت على إشادة كبيرة بعد أدوارها في مسلسلات ناجحة، والذي يجمعها لأول مرة مع جوانا عريضة، بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات، التي تجسد شخصية صديقتها المقربة عنود.

ركين سعد

تفاصيل فيلم بومة

وتدور أحداث فيلم بومة، حول العالم السفلي بالأردن، من خلال عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، وتجد ركين سعد زعيمة العصابة نفسها متورطة في صراع على السلطة، بين عصابات الشوارع وبعض المتطرفين، وتواجه ماضيها البائس كفتاة يتيمة، وهو من بطولة ركين سعد، وجوانا عريضة، ومجد عيد، ونبيل الراعي، وحنان الحلو.