باحث: الجراد يهدد الزراعة ويلتهم المحاصيل في غضون ساعات بالإسماعيلية

قال الدكتور محمود كمال الباحث في العلوم الزراعية بوزارة الموارد المائية والري انه عندنا في مدينة الإسماعيلية لا يمكن التقليل من أهمية مكافحة الجراد لانه يشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة والأمن الغذائي في المنطقة حيث من المعروف أنه يلتهم المحاصيل في غضون ساعات يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي لغزو الجراد مدمرًا للمزارعين والاقتصاد المحلي، ويجب تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الآفات لمنع انتشار الجراد وحماية الموارد الزراعية في الإسماعيلية.

واضاف كمال علي الرغم من ان استخدام المبيدات الحشرية أحد الطرق الأساسية لمكافحة غزو الجراد ورغم فعالية المبيدات الحشرية في السيطرة على أسراب الجراد إلا أنها قد تخلف آثارًا سلبية على البيئة وجودة التربة ويمكن للمبيدات الحشرية تلويث مصادر التربة والمياه مما يؤدي إلى أضرار بيئية طويلة الأمد والتأثير سلبًا على صحة النظام البيئي المحيط.

وأكد كمال علي اهمية دراسة استخدام المبيدات الحشرية وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الآفات المستدامة لتقليل التأثير البيئي.

واختتم كمال قائلا لا يمكن المبالغة في أهمية مكافحة غزو الجراد في الإسماعيلية ويجب مراقبة استخدام المبيدات الحشرية كطريقة للتحكم بعناية لمنع المزيد من الضرر للبيئة وجودة التربة وينبغي النظر في استراتيجيات مكافحة الآفات المستدامة مثل أساليب المكافحة البيولوجية والإدارة المتكاملة للآفات لتقليل التأثير على النظام البيئي مع السيطرة بشكل فعال على أسراب الجراد ومن خلال إعطاء الأولوية لتدابير مكافحة الآفات المستدامة يمكن للإسماعيلية حماية مواردها الزراعية وضمان الأمن الغذائي لسكانها