حملة لإزالة التعديات بقروى الرحمانية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ الازالة للابنية المخالفة بزمام قروى الرحمانية.

جاء ذلك بحضور احمد فريج نائب رئيس المركز وعبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية ،تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة الى تم ازالتها عبارة عن قواعد خر سانية وشدة خشبية لسملات على مساحة ١٠٠ متر تقريبا بقرية الصياد التابعة لزمام قروى الرحمانية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وكيل وزارة الاوقاف بقنا

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا والدكتور عبد الله حارس مدير ادارة الارشاد الديني بمديرية باوقاف قنا والشيخ علاء الدندراوى امام وخطيب مسجد سعودى بحضور الدكتور احمدهاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والسيدة طروب طلبة أمين الجامعة المساعد والسيد عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد والاستاذ على عامر مدير عام الشئؤن القانونية.

وأشاد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بجهود وزارة الاوقاف في قنا في نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول الشباب ضد الغلو والتطرف والافكار المضللة وايضا بالتعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي ومديرية الاوقاف بقنا حيث ان هناك بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف.

كما توجه الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا بالشكر لرئيس الجامعة وثمن جهود جامعة جنوب الوادي في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح الديني والتحلي بالأخلاق الكريمة بين طلاب الجامعة وذلك من خلال الأنشطة المستمرة والفعالة على مدار العام الدراسي وقام الدكتور ماهر جبر بإهداء درع المديرية للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة تقديرا لمجهوداته ودعمه المستمر لمديرية اوقاف قنا.