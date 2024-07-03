إزالة حالتين بناء مخالف بقرية أولاد نجم القبلية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي بناء مخالف للقانون بزمام قروى اولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور البدرى عبد الغنى رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، فقد تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة الاولى عمل قواعد خرسانية وتم ردم القواعد وهى على مساحة 150 متر بنجع البرزى والمخالفة الثانية فك شده خشبيه لاعمدة الدور الثاني علوى بنجع ضاحى على مساحة 100 متر ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت الازالة .

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وكيل وزارة الاوقاف بقنا

وفي سياق آخر استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا والدكتور عبد الله حارس مدير ادارة الارشاد الديني بمديرية باوقاف قنا والشيخ علاء الدندراوى امام وخطيب مسجد سعودى بحضور الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والسيدة طروب طلبة أمين الجامعة المساعد والسيد عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد والاستاذ على عامر مدير عام الشئؤن القانونية.

و اشاد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بجهود وزارة الاوقاف في قنا في نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول الشباب ضد الغلو والتطرف والافكار المضللة وايضا بالتعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي ومديرية الاوقاف بقنا.

حيث ان هناك بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الاوقاف كما توجه الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا بالشكر لرئيس الجامعة وثمن جهود جامعة جنوب الوادي في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح الديني والتحلي بالأخلاق الكريمة بين طلاب الجامعة وذلك من خلال الأنشطة المستمرة والفعالة على مدار العام الدراسي وقام الدكتور ماهر جبر بإهداء درع المديرية للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة تقديرا لمجهوداته ودعمه المستمر لمديرية اوقاف قنا.