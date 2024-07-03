المصيلحي يستقبل وزير التموين الجديد بديوان عام الوزارة

استقبل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بديوان عام الوزارة اليوم واكد احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان الدكتور على المصيلحي رحب بالدكتور شريف فاروق مشيرا الي انه سيكون اضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري ايضا، واشار الى ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق قد اكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين ان الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز او منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعه الاسواق .

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة ان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق قد اكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة تقوم بتلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف الي الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزاره احمد كمال ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد انه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاضافة الى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة بأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قدم الشكر للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، واكد ان الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ودولة رئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالاضافة الى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة اضافة الى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين.