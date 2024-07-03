السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

السيرة الذاتية للفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة .



الإسم : أحمد فتحى إبراهيم خليفة



السلاح : المدفعية



الرتبة : فريق

تاريخ الميلاد : 17/10/1966



تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية



التأهيل العسكرى :

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .





الوظائف الرئيسية التي شغلها :



تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعداً لمدير المدفعية ،

ثم مديراً لمعهد المدفعية ، ثم مديراً لإدارة الشئون المعنوية ، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أميناً عام لوزارة الدفاع .





الأنواط والنياشين :



حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى ، ونوط الخدمة الممتازة ،

ونوط العملية الشاملة بسيناء ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية ، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973 ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،

ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ،

وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973 .

