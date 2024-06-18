سفير مصر لدى بلجراد يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الصربي

التقى باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، بوزير الدفاع الصربي براتيسلاف جاشيتش، حيث تناول الجانبان أهم التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الدفاع، وبحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة القادمة.

وأكد السفير المصري على التزام القاهرة وبلجراد بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي عكسته الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، مشيراً إلى اهتمام مصر بتطوير علاقات التعاون العسكري مع صربيا في المجالات الحالية، وكذا تدشين مجالات تعاون عسكرى جديدة بين البلدين. كما ثمّن تقدير مصر لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

ومن جانبه، أبرز وزير الدفاع الصربي حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات خلال الفترة الحالية، معرباً عن ترحيب صربيا بتطوير مختلف أوجه التعاون مع مصر، بما يشمل مجال الدفاع، مضيفاً أنه كان يعمل أيضاً على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين إبان توليه مناصبه الرسمية السابقة، وآخرها كوزير للداخلية في الحكومة الصربية السابقة.