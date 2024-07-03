الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 29 الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء  - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

الجريدة الورقية