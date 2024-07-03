السيرة الذاتية للدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم

الدكتور محمد سامي صادق التوني نائب محافظ الفيوم الجديد من مواليد 16 اغسطس عام 1992 حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (٢٠١٤) وحصل على ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان - كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP – الدفعة الرابعة، وهو عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني .

وتاريخ التدرج الوظيفي بدأ عضو مكتب وزير الصحة والسكان من (٢٠١٦-٢٠١٨) والمتحدث الرسمي للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء (٢٠١٧-٢٠١٨) والمتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والاعلام ( يناير ٢٠١٩ - نوفمبر ٢٠١٩) والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم (نوفمبر ٢٠١٩ - وحتى حلف اليمين اليوم )وصدر قرار محافظ الفيوم بتعيينه معاون محافظ الفيوم (من سبتمبر ٢٠٢١ - وحتي حلف اليمين ) .

تجديد الثقة فى الدكتور أحمد الأنصاري

وكان قد صدر قرار بتجديد الثقة فى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ للفيوم وصدر قرار تعيين الدكتور محمد سامى صادق التونى نائبا المحافظ خلفا للدكتور محمد عماد نائب المحافظ السابق …مما يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري تولى منصب محافظ الفيوم أواخر عام 2019 وحتى الآن وكان قبلها محافظا ل سوهاج لمدة عام وعدة اشهر .



