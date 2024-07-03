عامل خرده بالفيوم ينهال  بساطور على رأس ربة منزل أثناء سرقة منزلها

اصيبت ربة منزل بالفيوم تدعى سعدية طه 40 سنة ومقيمة بمدينة طامية بإصابات بالغة إثر تعرضها لضربات بآله حادة على الرأس من الخلف بإستخدام سلاح أبيض"ساطور "على يد عامل خرده من أجل السرقه، ونقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الحادث

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بوصول ربة منزل مصابة بعدة ضربات في الرأس من الخلف مع قطع في إحدى الاذنين وفي حالة حرجه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت تحريات المباحث إلى أن المصابة تدعى سعدية طه وتبلغ من العمر 40 عاما ومقيمة بمدينة طامية ومصابة بثلاثة ضربات على الرأس من الخلف بإستخدام سلاح أبيض "ساطور"، مع قطع في إحدى الاذنين،

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجاني ويدعى "مصطفى. أ. ر" ٢٠ سنه عامل خرده، وتبين من التحريات الأولية وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وكان قاصدا منزل المجني عليها من أجل السرقة، وعندما استيقظت على حركة غريبه في منزلها وتفاجأت بوجوده انقض عليها بعدة ضربات على الرأس حتى لا تتعرف عليه او يفتضح أمره وفر هاربا إلى الخارج وتركها مغشيا عليها غارقه في دمائها.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وتبين وجود ٣ ضربات على الرأس من الخلف نتج عنها ارتجاج في المخ نزيف وقطع أذني في إحدى الاذنين، وحالتها غير مستقرة وحرجه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحيل المتهم الى النيابة العامة التي امرت بالتحري حول الواقعة وملابستها وتولت التحقيق.