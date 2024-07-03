قرض بدون فوائد بشروط ميسّرة للموظفين وأصحاب المعاشات |اعرف الشروط

قرض بدون فوائد .. يتميز بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خدمات مصرفية المُصممة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بحد اقصى عشرة الاف جنيها بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

التقديم على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي





الفئات المستحقة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة المعاشات.

شروط قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

الاقتراض بضمان المرتب:

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:

تحويل القسط أو المعاش على البنك – في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- الـــرقم التــأمينى للمقترض والضـامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

5 حالات للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

- في حالة قرض الزواج: تقديم اصل وثيقه عقد قران بالنسبه للمسلمين أو محضر الخطبه للطوائف المسيحية بشرط الا تزيد مدته عن سبع سنوات ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبه بالنسبه للطوائف المسيحية في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبه.

- في حالة قرض العلاج: تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- في حالة قرض الحالات الملحة - الطارئة: تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

- في حال قرض أعباء بدء العام الدراسي والجامعي: قيد من الجهه التابع لها ( المدرسه / الجامعه )

- في حال قرض تجهيز واعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة: خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج او عمل رساله علميه.

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