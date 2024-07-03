لو عايز تشترى سيارة .. قرض بشروط ميسرة من البنوك

تحرص البنوك المصرية على تقديم أنواع مختلفة من برامج التمويل الخاصة بـ قروض السيارات، لتناسب كافة فئات المواطنين، خاصة أنها من السلع الهامة لقطاع كبير من الأشخاص.

لذا نرصد في التقرير التالى ، أقل فائدة على قروض السيارة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليختار العميل المفضل له.

قرض السيارة

يقدم بنك مصر مجموعة من برامج التمويل لشراء سيارات جديدة بمدد سداد تصل إلى ثمان سنوات، ومعدلات فائدة أقلها 16.5% وأقصاها 17.5%.

وبدأت في الآونة الأخيرة عجلة سوق السيارات بالدوران من جديد بعد توقف أكثر من عامين، وذلك مع إعلان عدد من الشركات عن تخفيض أسعار العشرات من الطرازات حتى 500 ألف جنيه.

ويتيح بنك مصر إمكانية شراء السيارة بتمويل 100% من قيمتها لموظفي الحكومة (قطاع حكومي + قطاع عام) المحولة رواتبهم على البنك. بصورة بطاقة الرقم القومي وفائدة 17% ومدة سداد حتى 8 سنوات، وبدون حظر بيع أو تأمين، أو استعلام عمل وسكن.

كما يمول البنك موظفي الشركات المكودة والذين تحول رواتبهم على البنك بنسبة 80% من قيمة السيارة، وتصل مدة السداد إلى 7 سنوات باستثناء السيارات الصينية أقصاها 6 سنوات.

ويشترط البنك على هذه الفئة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي وإثبات دخل، بالإضافة إلى فرض رسوم استعلام عمل وسكن، وتبلغ الفائدة 17.3% ومصاريف إدارية 1.25%.

أما أصحاب المعاشات الذين تحول رواتبهم على البنك يستطيعون التقدم بطلب تمويل حتى 80% من قيمة السيارة بصورة البطاقة وسرك معاش، ولكن بحد أقصى 3 سنوات للسداد وبفائدة 16.5%.

وبالنسبة للموظفين غير المحولة رواتبهم على البنك أو التجار المستهدفين يقتصر قيمة التمويل على 40 أو 50%، ويفرض على السيارة حظر بيع وتأمين بفائدة 17% وحد أقصى للسداد 6 سنوات.

واستثنى بنك مصر من تمويل شراء السيارات أصحاب عدد من المهن أبرزها مالكي وموظفي الملاهي الليلية "الكباريهات" - ملاك الأكشاك - غير العاملين "متقاعد أو ربة منزل" - العمال والفنيين - الجزارين - طاقم المطاعم "مقدم الخدمات ، كاشير ، شيف".

ولا يقبل البنك أيضًا تمويل الصحفيين والمحامين كمهن حرة - الكوافير - سائقي التاكسي - تجار الخضار والفاكهة "ما عدا تجار الجملة وأصحاب الثلاجات" لاعبي كرة القدم - الأجانب - مالكي شركات تأجير السيارات.

ولفت البنك أن عمر العميل عند انتهاء آخر قسط يجب ألا يتخطى 60 عامًا للموظفين أو سن المعاش أيهما أقرب أو 65 عامًا لأصحاب الأعمال؛ وأشار إلى أن عمولة السداد المعجل تبلغ 5% من المتبقي من أصل القرض.

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