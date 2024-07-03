صن داونز يُعلن رحيل مدربه موكوينا رسميًا

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي رحيل مدربه رولاني موكوينا بشكل رسمي، مُتمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة.

قال نادي صن داونز في بيان رسمي: "أبرم صن داونز اتفاقا وديا لإنهاء عمل رولاني موكوينا كمدرب رئيسي، ويرغب صن داونز في التعبير عن امتنانه لرولاني موكوينا لمساهمته في نجاحات وإنجازات النادي أثناء فترة عمله، وسيظل جزءا من عائلة صن داونز ويتمنى له النادي كل التوفيق في مساعيه المستقبلية"

وأشار النادي الجنوب إفريقي في بيانه: "اتخذ مجلس الإدارة قراره مع مراعاة أهداف وتوقعات النادي ولم يكن متأثرا أو مستندا إلى توصية من أي فرد مرتبط بالنادي، ويلتزم صن داونز بتطوير ونمو المدربين واللاعبين وإعدادهم للموسم المقبل"

واختتم: " يستعد نادي ماميلودي صنداونز للتركيز على المنافسة في جميع المسابقات القادمة، ويشرفه أن يكون أحد أندية كرة القدم الأربعة التي تمثل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية FIFA 2025 التاريخية."

ونجح موكوينا في قيادة صن داونز لتقديم مستويات مميزة في القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية، وكان دائمًا منافسًا شرسًا على كل الألقاب.

وتوج صن داونز تحت قيادة موكوينا بلقبه القاري الأول في تاريخ بطولة الدوري الإفريقي بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج القارية.