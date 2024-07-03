التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر تناقش إختيار "الأب القدوة" لعام 2024

عقدت اليوم مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، الاجتماع التنسيقي لإختيار " الأب القدوة " لعام 2024 ، برئاسة عمر محمد الامين وكيل مديرية التضامن بالبحر الأحمر وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإختيار " الأب القدوة " لهذا العام .

وخلال الاجتماع أكد عمر الأمين ان مسابقة " الأب القدوة " تستهدف التأكيد علي دور الأب في تأمين الكيان الأسري ضمن الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال ، مشيرا ان هذه المسابقة تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفا انه تم فتح باب التقدم للمسابقة هذا العام من 11 يونيه حتي 27 يونيه .

وفي ذات السياق أفاد كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر أنه تم ترشيح 12 اب قدوة بالمحافظة، تم استبعاد 3 منهم لعدم انطباق الشروط ، مشيرا ان التقدم للمسابقة كان متاحا للأب الطبيعي ، والاب لأبناء من ذوي الإعاقة، وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده ، بحيث لا يقل سن الأب عن 55 عاما وحاصل علي مؤهل مناسب متوسط على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 5 ابناء فقط ، وأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ، تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم النهائية.