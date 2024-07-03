الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر تناقش إختيار "الأب القدوة" لعام 2024

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

عقدت اليوم مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، الاجتماع التنسيقي لإختيار " الأب القدوة " لعام 2024 ، برئاسة عمر محمد الامين وكيل مديرية  التضامن بالبحر الأحمر وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإختيار " الأب القدوة " لهذا العام .

وخلال الاجتماع أكد عمر الأمين ان مسابقة " الأب القدوة " تستهدف التأكيد علي دور الأب في تأمين الكيان الأسري ضمن الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال ، مشيرا ان هذه المسابقة تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفا انه تم فتح باب التقدم للمسابقة هذا العام من 11 يونيه حتي 27 يونيه .

وفي ذات السياق أفاد كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر  أنه تم ترشيح 12 اب قدوة بالمحافظة،  تم استبعاد 3 منهم لعدم انطباق الشروط ، مشيرا ان التقدم للمسابقة كان متاحا للأب الطبيعي ، والاب لأبناء من ذوي الإعاقة،  وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده ، بحيث لا يقل سن الأب عن 55 عاما وحاصل علي مؤهل مناسب متوسط على الأقل،  وألا يزيد عدد الأبناء عن 5 ابناء فقط ،  وأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ، تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم النهائية.

التضامن الاجتماعى 

 

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