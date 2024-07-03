رسميًا.. اقامة نسخة ثانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي، إقامة النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي، في نسخته الثانية والذي حصل على لقبه الأول فريق صن داونز على حساب الوداد المغربي.

وكشف الاتحاد الإفريقي عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إقامة النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر دون الكشف عن تفاصيل عن شكل المسابقة القادم.

وشارك في النسخة الماضية من بطولة دوري السوبر الإفريقي ثماني فرق هي: "الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد، حيث أقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب".

وتوج نادي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما وشهدت 5 أهداف وندية كبير بين الناديين.