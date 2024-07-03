نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة التدريبية للمعيدين الجدد

قام الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، بافتتاح الدورة التدريبية التي نظمها المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة للمعيدين الجدد، تحت عنوان (أخلاقيات البحث العلمى وآداب المهنة وفن التعامل مع الآخرين) بحضور الدكتور صلاح الدين محمد إمام مدير المركز، وتعقد خلال الفترة من ٢ وحتى ٤ يوليو الحالى.

عقدت الجلسة الأولى بعنوان أخلاقيات البحث العلمي وحاضر خلالها الدكتور عرفه صبري، والتى تناولت تعريف الأخلاق والمصادر التي نستمد منها الاخلاقيات ومفهوم الاخلاقيات في البحث العلمي بالإضافة إلى تناول اخلاقيات النشر العلمي والصفات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الباحث.

أما جلسة التدريب الثانية عقدت بعنوان فن التعامل مع الآخرين والتي حاضر خلالها الدكتور صلاح الدين محمد إمام والتى تناولت أهمية التعامل الإيجابي مع الآخرين والقواعد الأخلاقية اللازمة للتعامل مع الآخرين وكيفية التعامل بذكاء، وانعكاس ذلك على بيئة العمل بالإضافة إلى مناقشة حالات عملية بالمجتمع الجامعي.

تفقد امتحانات الدراسات العليا

وفى وقت سابق اليوم قامَ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث بجولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بها، وذلك اليوم الأربعاء وذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، و الدكتورناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد جمال الدين، عميد الكلية الأسبق.

كما تفقَّدَ أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور صالح عبد العليم العوني عميد الكلية، و الدكتورة سمية السيد جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهاشم العشيري رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية.

وقد اطمأنَّ على حُسن سير الامتحانات بهاتين الكليتين، وتأكَّدَ من توفير جميع سبل الراحة لجميع الدارسين الممتحنين.