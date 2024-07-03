مستشفيات جامعة أسوان تستقبل الشيخ سلطان القاسمي لإنطلاق فاعليات قافلة طبية مجانية لمرضي العيون

استقبلت مستشفيات جامعة أسوان ،سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد والدكتور محمد ربيع مدير مستشفي الجراحة والدكتور أحمد إبراهيم هويدي رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي،

وبحضور فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان السابق



وذلك لإنطلاق فاعليات القافلة الطبية للعيون علي مدار يومين من المقرر يوم 2-4 يوليو 2024 م بمقر المستشفي الجامعي بأسوان

كما رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بصاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي والوفد المرافق له مؤكدا علي عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة وتاتي فاعليات هذه القافلة الطبية العلاجية في إطار التعاون المثمر والبناء في العمل الانساني والطبي والمجتمعي وان جامعة أسوان ترحب بمثل هذه القوافل الطبية التي تدخل السرور والبهجة الي مرضي العيون من محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان أنه انطلقت فاعليات القافلة الطبية منذ أمس بتوقيع الكشف الطبي علي الحالات والعمل علي تجهيزها لإجراء العمليات الجراحية اليوم الاربعاء علي أن يقوم فريق العمل الطبي بإجراء ما يقرب من 100 حالة تعاني من أمراض الرمد والعيون من مياه بيضاء ومياه زرقاء وأمراض العيون بشكل عام وتتم العلميات داخل قسم العيون والرمد بالمستشفي الجامعي.

وذكر الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن هذه العمليات الجراحية التي تتم للمرضي ستكون مجانية للأهالي من خلال مستشفيات جامعة أسوان التي شهدت ارتقاء كبير في المنظومة الصحية بأسوان وذلك بالتعاون مع الجانب الاماراتي لتخفيف معاناة الألم والمرضى عن مرضي العيون.

وأشار الدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد إلي أهمية دور القوافل الطبية للمرضي الغير قادرين علي العلاج في ظل الظروف المعيشية الصعبة وهذه القافلة تعد من الخدمات العلاجية المتنوعة التي تقدمها مستشفيات جامعة أسوان للمرضي بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد ربيع مدير مستشفي الجراحة ان مستشفي الجراحة استعدت لاستقبال حالات مرضي العيون والعمل علي تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أعمال القافلة الطبية من إجراء أشعة مقطعية لمرضي العيون وإجراء كافة الفحوصات الطبية تمهيدا لدخولهم غرف العمليات مع تقديم الكشف والعلاج بالمجان في ظل رعاية الجانب الاماراتي في للأعمال القافلة الطبية.

وقام الوفد الاماراتي بجولة داخل أقسام مستشفيات جامعة أسوان ومتابعة الحالات بقسم طب وجراحة العيون .