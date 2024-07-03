من هو الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الجديد

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أسم نائب محافظ الدقهلية الجديد وهو الدكتور أحمد أنور عطية العدل، ويستعرض التقرير أبرز المعلومات عن نائب محافظ الدقهلية الجديد .

تخرج من كلية الآداب قسم علم الاجتماع عام 2007.

وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز والدكتوراه مرتبة الشرف الأولى.

وعمل مدرس مساعد وعين بوظيفة مدرس عام 2017.

وعمل مدرسا لعلم الاجتماع بجامعة المنصورة وتم تكليفه كمنسق للأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2019 – 2020 .ثم تدرج فى الوظائف بالجامعة معيد عام 2008.

وتم تعيينه منسقا عاما للأنشطة الطلابية.

كما تم تعيينه بوظيفة المشرف العام على إدارة الوافدين من عام 2021 حتى 2024.

وشارك كعضو بالعديد من اللجان العليا للأنشطة الطلابية قام بتأليف كتاب التعليم الجامعي وتشكيل رأس المال الثقافي في ضوء مجتمع المعرفة وهي دراسة ميدانية على البرامج المتخصصة المميزة بجامعة المنصورة.

من مواليد قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية