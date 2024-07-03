السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة

من النواب الثلاثة الجدد للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب حاصل علي درجة دكتوراه طب الأسنان بجامعة عين شمس عام ٢٠١٧ وزمالة من جامعة اخن بألمانيا عام ٢٠١٥ وبرنامج القيادة للقرن الحادي والعشرين كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد عام .٢٠١٩



تولي عددا من الوظائف المهمة داخل وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، آخرها منصب مساعد وزير الصحة والسكان. للحوكمة والشئون الفنية من مارس ٢٠٢٢ وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو من ٢.٢٢ والمدير التنفيذي للمنتدى العالمي للصحة والسكان والتنمية وأمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية، والمدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ٢.١٩و٢٠٢٢، ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشئون الفنية من٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٢



شارك الطيب في وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر٢٠٢٤ _٢٠٣٠ واتولي الاشراف المباشر على الاجتماعات الدورية لقيادات وزارة الصحة وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لكافة التكليفات الصادرة عن تلك الاجتماعات، والإشراف المباشر على الانتهاء من تقييم البرامج والأداء طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب



أشرف على وضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وبطاقات الوصف الوظيفي ضمن رؤية الوزارة للتطوير المؤسسي، والإشراف المباشر على الانتهاء من كافة التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء...كما قام بمتابعةملف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، وعضوية اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل.