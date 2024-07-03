مجمع إعلام الشرقية يحتفل بثورة 30 يونيو

عقد مجمع إعلام الزقازيق، بإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

حضر المؤتمر اللواء محسن سعد الخبير الإستراتيجي والعسكرى، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية الأسبق، والدكتورة انعام محمد علي، والنائب مجدى عاشور، والدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التخطيط والتنمية.

فى بداية المؤتمر، رحب الدكتور دسوقى عبد الله رئيس مجمع إعلام الشرقية بالحضور، لافتا إلى أن ذكرى 30 يونيو هى ذكرى عظيمة يحتفل بها جميع المصريون فى كل عام؛ فى ذكرى خلاصهم من الجماعات الارهابية التى حكمت البلاد بالظلم والظلام.

وفى كلمته قال اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية الأسبق، والخبير الأمني، إنه يُشبه ثورة 30 يونيه بنصر أكتوبر، وأن ماحدث في 30 يونيه لايقل عن ماحدث في حرب أكتوبر، حيث اختطفت مصر على يد الجماعة الإرهابية من 2010 إلى 2013، وعاش الشعب المصري فترة عصيبة.

وسرد عجيز بعض من أعمال الجماعة الإرهابية من تفجير أبراج الكهرباء وقضبان السكك الحديدية، وكانت مصر على وشك الضياع في حقبة الإخوان، لافتًا إلى إنه في 30 يونيه حدث تلاحم بين الشرطة والجيش والشعب من أجل مصر، وماحدث في 30 يونيه كان للتاريخ وتصدى الشعب المصري لهذا المخطط الإرهابي، وأن الرئيس السيسي، حمل كفنه على يده من أجل مصر.

وقال النائب مجدي عاشور، أن محافظة الشرقية حالها حال محافظات مصر عاشت فى ظلام خلال تلك الفترة، وكانت الجماعات الارهابية تمارس ظلمها ومعتقداتها الخاطئة باسم الدين، حتى تفرض سيطرتها فى الحكم

وأضاف أن جميع ابناء مصر كانوا يعيشون فى خوف، وكانوا يخافون الخروج من منازلهم، وبعد الثورة ساد فى مصر الامغن وأصبح الأهالى لا يخافون خروج ابنائهم فى أى وقت.

وأكد اللواء محسن سعد الخبير الإستراتيجي والعسكرى، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أن ثورة 30 يونيو لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر المجيدة، فكلاهما أخرج مصر من دائرة الخوف والظلم إلى النور والاستقرار، مؤكدا أن ان قيادة مصر السياسية تعرضت للعديد من الأزمات، ولكن نجحت فى الخروج منها بحكمة، وبعث برسالة طمأنة للشعب المصرى قائلا: أن مصر تعمل على تطوير العديد من محاور التنمية فى كل المجالات، وسيجنى المواطن ثمارها فى الفترة القادمة، وأن ما يحدث للشعب المصرى هو أزمات تمر بها أغلب بلاد العالم، وأن القيادة السياسية تعمل على تطوير كافة القطاعات الزراعية وقطاع النقل والسياحة وغيرها، وأن مصر تسير وفق خطة صحيحة ستعود على أبناء مصر.

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