مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ الدكتور خالد عبدالغفار لاختياره نائبًا لرئيس الوزراء

هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتجديد ثقة القيادة السياسية و اختياره وزيراً للصحة، و نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وقال المجلس في بيان له أن الفترة السابقة قد شهدت جهوداً ملموسة للدكتور خالد عبدالغفار في النهوض بالقطاع الصحي ودعم منظومة الرعاية العلاجية .

وأشاد مجلس النقابة بما تحقق من انجازات على صعيد المشروعات القومية و اعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع الصحي ، و كذلك نجاح أكثر من 15 مبادرات رئاسية في توفير الحماية الصحية لقطاع عريض من الشعب المصرى ، تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة

وتابع البيان؛ بإختيار الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء ، نتوقع الاسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، يتجدد أمل الأطباء والعاملين بقطاع الرعاية الصحية

في مطالبهم العادلة وفي مقدمتها اقرار قانون المسؤلية الطبية واطلاح هيكل الأجور للحد من ظاهرة هجرة الأطباء

واختتم البيان ، نتمنى كل التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة ، في مهامها الصعبة ، و سيبقى الأطباء داعمون ومساندون لكل جهود الدولة المصرية في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة