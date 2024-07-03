وزير التعليم العالي: وضعنا الرؤى وجاء وقت تنفيذها

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أول لقاء له بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قصر الرئاسة، أن هناك تطويرا للعديد من الملفات والمرحلة السابقة تم بناء العديد من الاستراتيجيات والسياسات، موضحًا أنه تم البدء خلال الفترة الحالية في تنفيذ عدد من المشروعات ونتابع تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" أولوية لديهم الآن وهو مبني على 7 أقاليم جغرافية في الدولة، وكل إقليم منهم له من الأنشطة الاقتصادية التي تميزه.

وتابع وزير التعليم العالي، خلال لقاء خاص له عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "بناء عليه، كانت هناك إحدى الخطط وهو كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات الأقاليم واحتياجات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي"، موضحًا أن هذه البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل، كل هذه المحاور يتم تطبيقها وتفعيلها، إضافة إلى ذلك أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي نعمل عليها حاليا.

وأوضح أن هناك 10 جامعات تكنولوجية ويتم العمل على إنشاء 17 جامعة أخرى تمهيدا لأن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية لها من البرامج التي تحتاجها مصر على كافة المستويات وهناك عديد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والشركات الدولية في مختلف التخصصات، متابعًا: "نستهدف ربطنا بالعلماء والباحثين في الخارج والاستفادة منهم وربطهم باحتياجات الدولة، وخطط التنمية، والاستفادة بالمكاتب الثقافية في الخارج والتي تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية بالخارج"، ويتم العمل على ربط التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي، مشددًا على أن جميع برامجنا مبنية على احتياجات سوق العمل.

