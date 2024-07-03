نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتَي الخدمة الاجتماعية والعلوم

قامَ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، بجولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية؛ للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بها، وذلك اليوم الأربعاء وذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، و الدكتورناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد جمال الدين، عميد الكلية الأسبق.

وتفقَّدَ أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور صالح عبد العليم العوني عميد الكلية، والدكتورة سمية السيد جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهاشم العشيري رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية.

واطمأنَّ على حُسن سير الامتحانات بهاتين الكليتين، وتأكَّدَ من توفير جميع سبل الراحة لجميع الدارسين الممتحنين.

الدورات الصيفية

وفى وقت سابق افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موسم الدورات التدريبية الصيفية بمركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، مدير المركز، وعدد من الحضور وذلك اليوم الثلاثاء بالمركز فى الحرم الجامعى .

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم تسعى دائمًا لتقديم أفضل الفرص التدريبية موجهًا الطلاب بالاستفادة من التدريب لتطوير مهاراتهم اللغوية.

وأوضحت الدكتورة أمل إبراهيم، أن مركز اللغات والترجمة يقدم خدماته التدريبية لطلاب الجامعة وخارجها في عدد من اللغات المختلفة، وتشمل دورات متنوعة لتحسين مهارات التحدث والكتابة والاستماع وتعلم القواعد والمفردات وتطوير مهارات التواصل.

وأضافت أن المركز قام بتنظيم دورات تدريبية للأطفال بدءً من ٤ سنوات في القرآن الكريم، واللغة العربية بطريقة نور البيان، والرياضيات، واللغات المختلفة.

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