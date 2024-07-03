السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد عادل سعيد النجار

خلفًا للواء احمد راشد

ننشر السيرة الذاتية للمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة الجديد، في الحكومة، حيث تولى منصب محافظة الجيزة خلفًا للواء أحمد راشد.

- عمل المهندس عادل سعيد إبراهيم سعيد النجار رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

- تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

- تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس، قبل ذلك عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة دمياط وبني سويف الجديدتين.

- نائبًا لرئيس جهاز 6 أكتوبر ومقرر لجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، ثم مهندسًا بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن النجار عندما تولى منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر تصدى بحزم لمخالفات البناء، وحرر عشرات المحاضر ضد أصحاب المخالفات واتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضدهم.