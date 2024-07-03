الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

موسم جدة 2024| القيصر في المملكة استمرارًا لجولة ألبوم "مع الحب"

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يلتقي القيصر كاظم الساهر جمهوره السعودي من جديد، في جولته الغنائية احتفالًا بصدور ألبوم “مع الحب”، حيث تشهد الاحتفاليات عددًا كبيرًا من المدن العربية.

موعد حفل كاظم الساهر في موسم جدة 2024

 

يقام حفل كاظم الساهر في 17 يوليو الجاري، على مسرح عبادي الجوهر، ضمن فعاليات موسم جدة 2024، الذي يضم عددا ضخما من الفعاليات الغنائية لنجوم الغناء العربي والعالمي.

 

 

يجذب موسم جدة سنويًا عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

 

 

أنشطة وفعاليات موسم جدة الصيفي:

 يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

 

تشهد مدينة جده أكثر من مهرجان سنويًا يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

 

 

 

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