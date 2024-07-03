5 ملفات قادت شريف الشربيني من رئيس جهاز إلى وزير الإسكان الجديد

المهندس شريف الشربيني، خلال فترة توليه معاونا لرئيس جهاز مدينة بدر، على متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومشروع إنشاء مدخل المدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع إنشاء ٢ كوبرى بمدخل المدينة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لجميع مشروعات الطرق.