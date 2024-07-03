7 محطات في حياة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الجديد

يعتبر اللواء هشام أبو النصر، المرشح لتولى منصب محافظ أسيوط، واحدا من القيادات الأمنية التي تدرجت في المناصب الأمنية حتى أصبح مديرا لأمن الجيزة، ومنها مرشحا لمنصب محافظ واحدة من أكبر محافظات الصعيد وهي محافظة أسيوط.

شغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، كان مساعدًا لمدير أمن القاهرة للشؤون المالية خلال حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية لعام 2019.

في حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2020، ترقى إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام حكمدار قطاع شرق العاصمة، وتم تعيينه مديرًا لأمن مطروح ومن ثم مديرًا لأمن الجيزة

حقق اللواء هشام أبو النصر، العديد من الإنجازات المهمة خلال مسيرته المهنية، منها تطوير الأمن في مناطق القاهرة ومطروح: قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة، شغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة. قاد جهودًا لتعزيز الأمان والأمان في هذه المناطق.

في 2020 تولى اللواء هشام أبو النصر منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام حكمدار قطاع شرق العاصمة.

وقاد جهودًا لتحسين الأمن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتولي مسؤولية أمن الجيزة: تم تعيينه مديرًا لأمن مطروح ومن ثم مديرًا لأمن الجيزة، زيعمل على تعزيز الأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

