الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المواطن الصحفى

إلى قلب وزير الداخلية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

صدر لصالحى القرار الإداري رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٠ بالغاء القرار رقم ١٧٠٨ لسنة ٢٠٠٩ الذي كان ينص على سحب قرار تعيينى من قوة الدفعه الخامسه بالمدرسه الثانويه الفنيه للتمريض واعتبار القرار كان لم يكن مع اعادتى الى الخدمه ووضعى فى اقدميتى السابقه اعتباراً من تاريخ استلامى العمل.

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وقد شمل القرار على الماده رقم ١ التى تؤكد على حث وكيلا الادارة ومديرو الإدارات المعنية تنفيذ القرار، ورغم ذلك لم يتم اعادتى الى عملى ولم يتم منحى اخلاء  طرف لاستخراج بطاقه رقم قومي
علما اننى لا استطيع العمل او الحركه دون بطاقه ساريه ولازالت والدتى الارمله تتفق على من معاشها الزهيد.

لذلك اناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه مساعدتى فى العوده الى عملى حيث اننى حاصل على معهد فنى  تمريض ولم  انقطع عن العمل.


أحمد سعودي نصير عواد
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