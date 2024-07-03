مفتي الجمهورية يهنئ أسامة الأزهري عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف

تقدَّم مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علَّام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الدكتور أسامة الأزهري، عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتولِّي منصب وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.

وأعرب فضيلة المفتي، في تهنئته اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته للدكتور أسامة الأزهري أن يوفِّقَه الله تعالى في مسيرته وعمله في وزارة الأوقاف وخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات العصر.

العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن

وأكد مفتي الجمهورية أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيدَ من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.

أدى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للأوقاف .. وفي السطور التالية تفاصيل السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد.

أسامة السيد محمود محمد سعد الأزهري

ولد يوم الجمعة، 19 رجب، سنة 1396هـ، الموافق 16 يوليو، سنة 1976م، وحفظ القرآن الكريم، وتشرف بالالتحاق بالأزهر الشريف.

* المؤهلات:

- تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف سنة ١٩٩٩م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

- حصل على درجة التخصص (الماجستير) سنة ٢٠٠٥م.

- حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) سنة ٢٠١١م، مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع والتداول.

- نال درجة الأستاذ المساعد في جامعة الأزهر الشريف سنة 2021م.

- عين معيداً بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م.

- عين مدرسا مساعدا بنفس الكلية، ثم انتقل إلى كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق سنة 2005م.

- عين مدرسا بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق سنة 2011م.

- عين أستاذا مساعدا بجامعة الأزهر سنة 2021م.

* دبلوم في علم النفس التطبيقي من كلية التربية جامعة عين شمس، مع تسجيل درجة الماجستير في نفس التخصص والكلية.

* تسجيل درجة الدكتوراه في القانون العام في الجامعة العالمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.