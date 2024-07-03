علاء فاروق يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرًا للزراعة

أدي علاء فاروق اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرا للزراعة خلفا، للوزير السابق السيد القصير ، حيث أدى اليمين في قصر الاتحادية.

و يعد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة "البنك الزراعي المصري" منذ فبراير2020، يتمتع بخبرة مصرفية هائلة وشغل العديد من المناصب في أكبر البنوك العاملة بمصر.

وحصل فاروق على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، ليبدأ حياته المصرفية، وشغل منصب رئيس فروع "بنك باركليز" في الدلتا ومصر العليا بين 1983 و2009.

كما شغل علاء فاروق، منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي ليحصل كل مواطن على الخدمة المصرفية التي يبحث عنها، ويدعم المواطن في الريف لتوفير كل الإمكانيات التي تساعده على العمل فيصبح منتجا تتطور حياته ويرفع مستوى معيشته ومعيشة أسرته، ويشارك البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتكون أكبر وأنجح مبادرة ترفع مستوى معيشة أكثر من 60 % من الشعب المصري.

وخلال الـ4 سنوات الأخيرة أصبح البنك الزراعي المصري أحد أكبر البنوك في البلاد وبالتحديد منذ تولي علاء فاروق رئيسا لمجلس إدارة البنك المملوك للدولة اعتبارا من فبراير 2020.

و تمكن علاء فاروق خلال فترة قصيرة من قيادة البنك نحو طفرة قياسية في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت محفظة القروض بالبنك إلى 77.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بنسبة نمو 19% مقارنة بديسمبر 2022 والتى بلغت نحو 63.97 مليار